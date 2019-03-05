2019-03-05T12:50:31+03:00
Политика

В Китае назвали торговые переговоры с США довольно "напряженными"

Сторонам не хватает времени для обсуждения проблем, поэтому время консультаций приходится продлевать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Китае объяснили сложность торговых переговоров с СШАВ Китае объяснили сложность торговых переговоров с СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представителям Китая и Соединенных Штатов удалось достичь промежуточного прогресса в вопросе заключения торгового соглашения, однако для принятия итогового решения потребуются значительные усилия с обеих сторон. Такое заявление сделал министр коммерции КНР Чжун Шань.

По его словам, на данный момент сложилась довольно непростая ситуация. Сторонам не хватает времени на переговоры, а потому последний двухдневный раунд консультаций в Вашингтоне пришлось продлить еще на 48 часов. Причем Шань подчеркивает, что все это время "было очень напряженным".

"Обеим сторонам удалось за 90 дней переговоров достичь важного промежуточного прогресса, в некоторых областях был отмечен прорыв, стороны договорились продлить время консультаций", - цитирует "Интерфакс" министра.

Сайт kp.ru писал о том, что в Вашингтоне надеялись заключить торговую сделку с Пекином до начала марта 2019 года, однако ожидания не оправдались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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