В Китае назвали торговые переговоры с США довольно "напряженными"
Представителям Китая и Соединенных Штатов удалось достичь промежуточного прогресса в вопросе заключения торгового соглашения, однако для принятия итогового решения потребуются значительные усилия с обеих сторон. Такое заявление сделал министр коммерции КНР Чжун Шань.
По его словам, на данный момент сложилась довольно непростая ситуация. Сторонам не хватает времени на переговоры, а потому последний двухдневный раунд консультаций в Вашингтоне пришлось продлить еще на 48 часов. Причем Шань подчеркивает, что все это время "было очень напряженным".
"Обеим сторонам удалось за 90 дней переговоров достичь важного промежуточного прогресса, в некоторых областях был отмечен прорыв, стороны договорились продлить время консультаций", - цитирует "Интерфакс" министра.
Сайт kp.ru писал о том, что в Вашингтоне надеялись заключить торговую сделку с Пекином до начала марта 2019 года, однако ожидания не оправдались.
ИСТОЧНИК KP.RU