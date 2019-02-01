Китай отметил «важный прогресс» в торговых переговорах с США

СЕГОДНЯ 05:33 2019-02-01T05:43:32+03:00

В Пекине заявили, что стороны провели «искренние, предметные и плодотворные» обсуждения

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Представители Пекина сообщили, что во время последнего раунда китайско-американских торговых переговоров был достигнут «важный прогресс», передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на отчет делегации КНР.

Отмечается, что стороны провели «искренние, предметные и плодотворные» обсуждения, в ходе которых были затронуты такие важные вопросы, как достижение сбалансированного двустороннего товарооборота и экспорт технологий, сотрудничество в области сельского хозяйства и отмена взаимных торговых ограничений.

«Стороны уделили особо пристальное внимание проблеме защиты прав на интеллектуальную собственность и выразили обоюдное намерение активизировать сотрудничество по этому направлению, а также создать приемлемые условия для равноправной конкуренции на рынках двух стран», - приводит агентство выдержки из документа.

В докладе китайской делегации подчеркивается, что Пекин намерен «учитывать обеспокоенность американской стороны с позитивных позиций».

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Штатам удастся договориться с Поднебесной и заключить «выгодную сделку» уже до 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU