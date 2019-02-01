Трамп надеется, что заключить торговую сделку с Китаем удастся до 1 марта

СЕГОДНЯ 00:55 2019-02-01T01:07:53+03:00

Если же этого не случится, США введут 25-процентные пошлины на китайские товары

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Американский лидер Дональд Трамп надеется, что Соединенным Штатам удастся заключить «выгодную сделку» с Китаем уже до 1 марта, а если договориться не получится, то США введут 25-процентные пошлины на китайские товары сообщает газета The Washington Post.

«Я думаю, мы заключим сделку до 1 марта. Не знаю, будет ли она на бумаге или на уровне договоренностей. Мы хотим выгодную сделку, либо отложим ее. Надеюсь, что мы договоримся – или введем пошлины в 25%», - заявил глава Белого дома журналистам в четверг, 31 января.

По словам Трампа, скорее всего, сделка будет заключена уже во время его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что переговоры лидеров Соединенных Штатов и Поднебесной, которые могут положить конец «торговой войне» Вашингтона с Пекином, состоятся уже в феврале. Возможным местом их встречи называлась китайская провинция Хайнань.

ИСТОЧНИК KP.RU