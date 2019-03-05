СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-05T13:10:28+03:00

Лукашенко заявил о том, что предлагал России полностью перейти на расчеты в российской валюте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Белоруссии отметил, что на сегодняшний день в российских рублях осуществляется 80% торговли между двумя странами

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что предлагал России полностью перейти на взаиморасчеты в российских рублях. При этом он отметил, что на данный момент большая часть торговли между двумя странами осуществляется именно в российской валюте.

- Сегодня почти 80% нашей торговли с Россией осуществляется в российских рублях. Я недавно президенту России предложил: прежде чем бросаться на что-то большое, давайте перейдем на 100% торговли в российских рублях, - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что российская сторона отказывается от торговли с "самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту - на "вражеские" доллары и евро", сообщает "ТАСС".

Однако Лукашенко подчеркнул, что в вопросе создания единой валюты в рамках Союзного государства должны соблюдаться равные условия.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал равные условия основой союзного проекта с Россией. При этом Белоруссия готова и дальше сохранять абсолютную приверженность идее совместного с нашей страной строительства.

Лукашенко: 98% белорусов проголосуют против объединения с Россией.Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ. #БольшойРазговор #agl2019

ИСТОЧНИК KP.RU