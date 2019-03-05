Лукашенко назвал равные условия основой союзного проекта с Россией

СЕГОДНЯ 12:03 2019-03-05T12:03:00+03:00

При этом Белоруссия готова и дальше сохранять абсолютную приверженность идее совместного с нашей страной строительства

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Белоруссия придерживается идеи союзного с Россией проекта, основным принципом которого является создание равных условий. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, сотрудничество на других условиях просто невозможно. При этом неукоснительного соблюдения стоит придерживаться не только в случае в равными правами, но и в плане суверенитета, который остается "незыблемым".

"Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации. При этом основной принцип данного проекта - равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования", - цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Президент Белоруссии подчеркнул, что поле для взаимодействия между Минском и Москвой автоматически оказалось самым широким, а значит и список тем для обсуждения также имеется значительный. По словам главы государства, самые актуальные проблемы возникают в экономической сфере, по другим направлениям вопросов практически нет.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Лукашенко даже высказался в пользу создания единой валюты для проведения операция между нашими странами. При этом разговоры об объединении России и Белоруссии политик назвал притянутыми за уши.

Лукашенко: давайте в состав Беларуси включим Россию.Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ. #БольшойРазговор #agl2019

ИСТОЧНИК KP.RU