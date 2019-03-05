2019-03-05T13:41:22+03:00
В мире

Лукашенко отметил, что не видит врагов в лице соседних государств - членов НАТО

При этом он заявил, что необходимо налаживать взаимоуважительные отношения с альянсом
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Лукашенко отметил, что не видит врагов в лице соседних государств - членов НАТОЛукашенко отметил, что не видит врагов в лице соседних государств - членов НАТОФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит в качестве врагов соседние государства НАТО и отметил, что необходимо налаживать взаимоуважительные отношения с альянсом.

- Следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны. Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов, - подчеркнул белорусский глава.

Александр Лукашенко также напомнил, что членами НАТО являются три государства, граничащие с Белоруссией: Польша, Литва и Латвия.

- А Украина страстно, яростно стремится туда, - подытожил белорусский глава.

Политик считает, что необходимо "активнее преодолевать холод блокового противостояния продвижением идеи интеграции", сообщает "ТАСС".

- Уникальное положение на стыке ЕАЭС и ЕС обязано приносить Беларуси пользу. В идеале западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга, - подчеркнул Лукашенко.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что предлагал России полностью перейти на расчеты в российской валюте. Политик отметил, что на сегодняшний день в российских рублях осуществляется 80% торговли между двумя странами.

Лукашенко: мы научились держать удар.Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ. #БольшойРазговор #agl2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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