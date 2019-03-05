Российского дипломата не пустили в Чехию «по соображениям безопасности»

СЕГОДНЯ 13:48 2019-03-05T13:48:02+03:00

Российского дипломата не постили в Чехию «по соображениям безопасности» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В посольстве РФ сделали представление, в котором отметили недружественный характер действий чешской стороны

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Чехия отказала во въезде в страну представителю российского МИД, направлявшемуся в составе официальной российской делегации на заседание российско-чешской межправкомиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Пражское сетевое издание info.cz сообщило, что дипломата не пустили на территорию страны «по соображениям безопасности».

В российском посольстве сделали представление заместителю министра иностранных дел Чехии, в котором отметили недружественный характер действий Праги.

«В представлении отмечено, что подобные действия являются недружественными, не соответствуют характеру российско-чешских отношений и не останутся без ответа», - заявили в диппредставительстве.

Заседание российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству должно состояться в среду 6 марта.

Кстати, напомним, в ноябре прошлого года глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил, что в настоящее время его ведомство обсуждает с российской стороной вопрос о сокращении персонала посольства РФ. По его мнению, количество российских дипломатов «должно соответствовать размерам такой страны, как Чехия».

ИСТОЧНИК KP.RU