2019-03-05T15:07:27+03:00
В мире

Италия высказалась против санкций в отношении России и за ее участия в ПАСЕ

Итальянские власти заметили, что межпарламентский диалог — основа решения проблем, с которыми сталкиваются страны
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Италия высказалась против санкций в отношении России и за ее участие в ПАСЕИталия высказалась против санкций в отношении России и за ее участие в ПАСЕФото: REUTERS
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Председатель Палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико отметил, что страна выступает против санкций в отношении России, а также поддерживает участие делегации российских парламентариев в ПАСЕ.

- Итальянская палата депутатов, которая входит в Совет Европы, - за отмену санкций против России, за участие российской делегации в ПАСЕ, - подчеркивает Фико.

Также политик отметил, что "межпарламентский диалог - основа решения проблем, с которыми сталкиваются страны".

Роберт Фико подчеркнул, что «участие России в работе ПАСЕ - основополагающее».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля стало известно о том, что ЕC и США готовят новые санкции против России. По некоторым данным, ограничения могут быть введены из-за инцидента в Керченском проливе.

Картина дня: ПАСЕ лишила Россию права голоса, а депутаты предложили судить Горбачева за развал СССР.КП-ТВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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