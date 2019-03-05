Италия высказалась против санкций в отношении России и за ее участия в ПАСЕ
Председатель Палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико отметил, что страна выступает против санкций в отношении России, а также поддерживает участие делегации российских парламентариев в ПАСЕ.
- Итальянская палата депутатов, которая входит в Совет Европы, - за отмену санкций против России, за участие российской делегации в ПАСЕ, - подчеркивает Фико.
Также политик отметил, что "межпарламентский диалог - основа решения проблем, с которыми сталкиваются страны".
Роберт Фико подчеркнул, что «участие России в работе ПАСЕ - основополагающее».
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля стало известно о том, что ЕC и США готовят новые санкции против России. По некоторым данным, ограничения могут быть введены из-за инцидента в Керченском проливе.
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ИСТОЧНИК KP.RU