Песков: обсуждавшийся Путиным и Нетаньяху формат группы по Сирии будут прорабатывать

СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-05T14:50:32+03:00

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что у разных сторон в этом деле есть свои чувствительные вопросы

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Форматы и композицию участников рабочей группы по Сирии еще предстоит проработать. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждали «различные форматы взаимодействия между Россией и Израилем в плане дальнейшей стабилизации и нормализации обстановки в Сирии и вокруг нее, включая чувствительные вопросы для всех заинтересованных сторон». Песков напомнил, что «у разных сторон в этом деле есть свои чувствительные вопросы».

Пресс-секретарь президента отметил, что «какие именно будут форматы, какая будет композиция участников - пока говорить чуть-чуть преждевременно». «Это будет прорабатываться», - добавил он.

Как писал ранее сайт kp.ru, 27 февраля Биньямин Нетаньяху прибыл в Москву, где встретился с президентом РФ. По итогам встречи в правительстве еврейского государства сообщили, что Россия и Израиль намерены изучить вопрос об удалении из Сирии иностранных сил. Путин заявил о том, что обсуждалась рабочая группа по Сирии с участием России, Израиля и других государств, а также самих сирийцев. Как предполагается, группа может заняться вопросами нормализации ситуации в САР уже после окончательного подавления терроризма в этой стране.

ИСТОЧНИК KP.RU