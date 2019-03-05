2019-03-05T15:15:40+03:00
В мире

Туск поддержал предложения Макрона по обустройству Европы

При этом глава Евросовета призвал бороться с влиянием «внешних антиевропейских сил»
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Европейского совета Дональд ТускГлава Европейского совета Дональд ТускФото: REUTERS
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Во вторник, 5 марта, глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал предложения президента Франции Эммануэля Макрона по обустройству Европы. Так, он заявил, что «полностью поддерживает» инициативы, с которыми выступил лидер Пятой республики.

«Я полностью поддерживаю его (Макрона) мысли», - сказал Туск.

При этом политик призвал не позволять «внешним антиевропейским силам» влиять на европейские выборы, в частности на выборы в Европарламент, которые запланированы на май. «Все, кому небезразличен ЕС, должны сотрудничать во время и после выборов в Европарламент. Возрождение Европы должно начаться сейчас», - приводит слова председателя Евросовета РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Макрон предложил создать Европейский совет безопасности. Также французский лидер выступил за пересмотр Шенгенской системы и создание общей пограничной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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