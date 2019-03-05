Макрон предложил создать Европейский совет безопасности

СЕГОДНЯ 02:54 2019-03-05T03:13:32+03:00

По идее президента Франции, организация должна будет готовить коллективные решения стран ЕС по обороне, учитывая связи с НАТО

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Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с новой инициативой. В этот раз он предложил странам ЕС создать Европейский совет безопасности.

По задумке французского лидера, деятельность этой организации должна опираться на «договор об обороне и безопасности», в котором будут определены обязанности членов Евросоюза с учетом связей с НАТО и европейскими союзниками ЕС.

Об этом Макрон пишет в статье под заголовком «За европейское возрождение», которая во вторник, 5 марта, будет опубликована во всех крупных СМИ Европы. Её текст обнародован на сайте Елисейского дворца.

«Мы должны указать чёткий курс: договор об обороне и безопасности должен будет определить наши необходимые обязательства в отношении НАТО и наших европейских союзников: увеличение военных расходов, вступившее в силу положение о взаимной обороне, Европейский совет безопасности, который включает Соединённое Королевство, для подготовки наших коллективных решений», - говорится в статье президента Пятой республики.

Напомним, в ноябре прошлого года Эммануэль Макрон предложил Евросоюзу создать собственную «общеевропейскую» армию для защиты «от Китая, от России и даже от США», глава Белого дома Дональд Трамп счел эту идею «оскорбительной».

ИСТОЧНИК KP.RU