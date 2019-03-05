МИД Чехии отказался комментировать инцидент с российским дипломатом

СЕГОДНЯ 15:41 2019-03-05T15:43:36+03:00

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Министерство иностранных дел Чехии отказалось комментировать инцидент с российским дипломатом, которого не пустили в республику, куда тот прибыл для участия в заседании российско-чешской межправкомиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

«МИД Чехии не будет комментировать данный инцидент», - сказал официальный представитель чешского внешнеполитического ведомства Михал Бухачек РИА Новости. Между тем в Минпромторге и МВД республики заявили, что данный вопрос находится в компетенции именно дипведомства страны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Чехия отказала во въезде в страну представителю российского МИДа, направлявшемуся в составе официальной делегации нашей страны на заседание российско-чешской межправкомиссии. Как отмечалось, дипломата не пустили в республику «по соображениям безопасности». В связи с этим инцидентом посольство РФ сделало представление заместителю министра иностранных дел Чехии, в котором отметило недружественный характер действий Праги.

ИСТОЧНИК KP.RU