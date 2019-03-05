Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом, где Россия названа «главной угрозой»
Во вторник, 5 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил так называемую концепцию борьбы с терроризмом. В частности, в этом документе утверждается, что «основными проблемами» незалежной, которые требуют первоочередного решения, являются политика Российской Федерации и действия провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
«Утвердить концепцию борьбы с терроризмом на Украине. <…> Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования», - говорится в подписанном главой незалежной документе.
Также там отмечается, что кабинет министров при участии украинских силовых ведомств в течение двух месяцев должен разработать и утвердить план реализации утвержденной концепции.
Кстати, напомним, Киеву ранее уже неоднократно мерещилась «агрессия» со стороны Москвы. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в январе прошлого года Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Тем самым Украина признала Россию «агрессором» и фактически поставила крест на минских соглашениях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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