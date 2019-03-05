2019-03-05T17:27:29+03:00
Политика

Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом, где Россия названа «главной угрозой»

Также президент Украины поручил кабмину страны разработать и утвердить план реализации этой так называемой концепции
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Во вторник, 5 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил так называемую концепцию борьбы с терроризмом. В частности, в этом документе утверждается, что «основными проблемами» незалежной, которые требуют первоочередного решения, являются политика Российской Федерации и действия провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Утвердить концепцию борьбы с терроризмом на Украине. <…> Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования», - говорится в подписанном главой незалежной документе.

Также там отмечается, что кабинет министров при участии украинских силовых ведомств в течение двух месяцев должен разработать и утвердить план реализации утвержденной концепции.

Кстати, напомним, Киеву ранее уже неоднократно мерещилась «агрессия» со стороны Москвы. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в январе прошлого года Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Тем самым Украина признала Россию «агрессором» и фактически поставила крест на минских соглашениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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