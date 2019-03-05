2019-03-05T18:05:14+03:00
Политика

В Москве предложили награду тем, кто способен взломать систему голосования

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о дистанционных электронных выборов депутатов Московской городской Думы в сентябре 2019 года
Елена Гильманова
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В Москве предложили награду тем, кто способен взломать систему голосованияВ Москве предложили награду тем, кто способен взломать систему голосованияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Хакерам, способным взломать систему электронного голосования во время её тестового периода, в Москве предложили вознаграждение. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов во вторник, 5 марта, в ходе первого дня работы IX Московского гражданского форума «Мой город — мой район. Перспективы развития».

«Мы встречались с технологами и программистами, и если будет принят федеральный и московский закон, инструкция Мосгоризбиркома, если процесс пройдет быстро, мы нашли возможность создать наблюдение за электронным голосованием, и ... мы будем над этим работать», - сказал Венедиктов.

Политик заявил, что «если система электронного голосования в Москве будет создана, то на этапе тестирования мы готовы объявить вознаграждение для хакеров, которые смогут её взломать».

На форуме также подчеркнули необходимость обратить внимание на такие ключевые пункты, как сохранение тайны голосования, полнота списка избирателей и отсутствие административного ресурса в данном процессе

Напомним, ранее kp.ru сообщало о том, что 27 февраля в Госдуму был внесен законопроект о возможности проведения дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы в сентябре 2019 года. Как сообщается, это будет реализовываться в виде эксперимента, в котором примут участие жители одного городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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