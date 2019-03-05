2019-03-05T18:33:02+03:00
В мире

Трамп назвал «совершенно спятившими» начавших расследование в отношении него демократов

По словам главы Белого Дома, в «сговор с Россией» вступила «криводушная Хиллари Клинтон»
Елена Гильманова
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Трамп назвал «совершенно спятившими» начавших расследование в отношении него демократовТрамп назвал «совершенно спятившими» начавших расследование в отношении него демократовФото: REUTERS
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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал «совершенно спятившими» депутатов двух комитетов Палаты представителей Конгресса США, начавших в отношении него расследование.

Трамп особенно отметил председателя спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса США Адама Шиффа и председателя юридического комитета нижней палаты Конгресса Джерри Надлер.

«Сейчас, когда они понимают, что в сговор с Россией вступили только криводушная Хиллари Клинтон и демократы, Надлер, Шифф и демократические главы комитетов совершенно спятили! Ни в чем не повинным людям направили 81 письмо, чтобы донимать их. Они ничего не сделают для нашей страны!" - написал Трамп на своей личной странице в Twitter.

Ранее пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс заявила, что расследование комитета Палаты представителей Конгресса в отношении президента состоит из ложных и «набивших оскомину» обвинений, а потому является «позорным и оскорбительным».

Напомним, как писал сайт kp.ru, спецпрокурор США Роберт Мюллер выясняет, помогала ли Москва Дональду Трампу обойти Хиллари Клинтон на выборах президента. В Кремле неоднократно опровергали бездоказательные обвинения Вашингтона в попытках повлиять на исход президентских выборов в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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