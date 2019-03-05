2019-03-05T18:40:47+03:00
Политика

На Украине заявили о достижении «ракетного паритета с противником»

Киев вновь похвастался своей «оборонной мощью»
Дарья ИВАШКИНА
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На Украине заявили о достижении «ракетного паритета с противником»На Украине заявили о достижении «ракетного паритета с противником»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 5 марта, на Украине заявили, что Киев достиг «паритета с противником» по ракетам ближнего боя.

По словам директора дивизиона высокоточных вооружений и боеприпасов «Укроборонпрома» Андрея Артюшенко, госконцерн вот уже почти пять лет делает все возможное, чтобы не допустить перевеса в средствах ракетного вооружения ближнего боя со стороны «противника». Более того, как утверждает представитель «Укроборонпрома», эти усилия не напрасны.

При этом Артюшенко заверил, что продукция предприятий оборонно-промышленного комплекса незалежной «определила баланс сил», якобы не позволяющий «противнику вообще претендовать на какое-то преимущество при решении боевых задач непосредственно в зоне столкновения с противником». «Наша продукция – это знаменитые комплексы (противотанковые ракетные комплексы) "Корсар", <…> "Скиф", <…> "Стугна"», - цитируют Андрея Артюшенко украинские СМИ.

Кстати, отметим, это уже далеко не первое сделанное на Украине амбициозное заявление. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года президент незалежной Петр Порошенко пообещал, что украинская армия скоро станет самой сильной в Европе. Видимо, он забыл, что к тому моменту уже давно объявил ВСУ «сильнейшей армией в ЕС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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