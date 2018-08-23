2018-08-23T04:33:58+03:00
Политика

Порошенко: Украинская армия скоро станет самой сильной в Европе

Об этом лидер Незалежной заявил на встрече с ветеранами в Киеве – видимо, забыл, что уже давно объявил ВСУ «сильнейшей армией в Европе»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Украины Петр Порошенко выступает перед военнослужащими на репетиции парада ко Дню независимостиПрезидент Украины Петр Порошенко выступает перед военнослужащими на репетиции парада ко Дню независимостиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Выступая перед военнослужащими на форуме ветеранов в Киеве, лидер Незалежной Петр Порошенко заявил, что совсем скоро украинская армия станет самой сильной в Европе.

«Мы полностью перестраиваем весь сектор безопасности, включая Вооруженные силы, полностью под стандарты НАТО», - заявил президент Украины, в прошлом месяце побывавший на саммите Альянса в Брюсселе.

Порошенко не был бы Порошенко, если бы не заговорил о «большом северном соседе».

«И главный месседж, который я привез с саммита НАТО… – двери НАТО для Украины открыты, что бы там ни говорила Россия. И ключевой месседж для России: вы не сможете остановить евроатлантическую интеграцию нашего государства», - цитирует его заявление украинский телеканал NewsOne.

По словам гаранта Конституции и главного военачальника страны, «впереди еще много работы, и точно легко не будет никому».

«Но наша армия будет одной из самых сильных в Европе, потому что украинцы на сегодняшний день твердо знают, за что они воюют», - подытожил президент Украины.

Видимо, он просто забыл, что украинская армия, как он неоднократно объявлял в последние три года, уже самая сильная среди всех европейских.

Как ранее писал сайт kp.ru, на том же форуме ветеранов в Кеве Порошенко признался, что его «как президента шокирует», сколько украинских политиков поддерживают позицию российского лидера Владимира Путина по ситуации в Донбассе, считая, что войну на юго-востоке страны развязали именно нынешние «незалежные» власти, а не мифические «агрессоры».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко: украинская армия свергла большевиков в Крыму

Историки лишь разводят руками – украинская армия и близко не стояла рядом с этими «заслугами» (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минобороны России к 75-й годовщине Курской битвы опубликовало уникальные рассекреченные документы
Кадыров: Подростки получили приказ атаковать полицейских «из-за рубежа по соцсетям»
Путин может встретиться с Трампом на полях ВАС в Сингапуре
Арам Габрелянов ушел с поста гендиректора холдинга News Media
В Интернете опубликовано видео сброса американских ядерных бомб B61-12 в Неваде
12-й сезон «Теории большого взрыва» станет последним
Российские военные в Сирии сбили три дрона боевиков
Кабул отказался участвовать в переговорах по Афганистану в Москве
МИД РФ: США продолжат вводить новые санкции против России независимо от ее действий
Национальный комитет Демократический партии США заявил ФБР о попытках хакерской атаки
В Бельгии преступник с ножом напал на людей, погибли несколько человек
Представитель Козака оценил угрозу давления на цены на бензин
Патрушев прибыл в Женеву на встречу с советником президента США Болтоном
Представитель НАТО заявила, что действия альянса не угрожают России
МВД России предлагает изменить внешний вид водительских прав