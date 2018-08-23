Порошенко: Украинская армия скоро станет самой сильной в Европе

СЕГОДНЯ 04:13 2018-08-23T04:33:58+03:00

Об этом лидер Незалежной заявил на встрече с ветеранами в Киеве – видимо, забыл, что уже давно объявил ВСУ «сильнейшей армией в Европе»

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Выступая перед военнослужащими на форуме ветеранов в Киеве, лидер Незалежной Петр Порошенко заявил, что совсем скоро украинская армия станет самой сильной в Европе.

«Мы полностью перестраиваем весь сектор безопасности, включая Вооруженные силы, полностью под стандарты НАТО», - заявил президент Украины, в прошлом месяце побывавший на саммите Альянса в Брюсселе.

Порошенко не был бы Порошенко, если бы не заговорил о «большом северном соседе».

«И главный месседж, который я привез с саммита НАТО… – двери НАТО для Украины открыты, что бы там ни говорила Россия. И ключевой месседж для России: вы не сможете остановить евроатлантическую интеграцию нашего государства», - цитирует его заявление украинский телеканал NewsOne.

По словам гаранта Конституции и главного военачальника страны, «впереди еще много работы, и точно легко не будет никому».

«Но наша армия будет одной из самых сильных в Европе, потому что украинцы на сегодняшний день твердо знают, за что они воюют», - подытожил президент Украины.

Видимо, он просто забыл, что украинская армия, как он неоднократно объявлял в последние три года, уже самая сильная среди всех европейских.

Как ранее писал сайт kp.ru, на том же форуме ветеранов в Кеве Порошенко признался, что его «как президента шокирует», сколько украинских политиков поддерживают позицию российского лидера Владимира Путина по ситуации в Донбассе, считая, что войну на юго-востоке страны развязали именно нынешние «незалежные» власти, а не мифические «агрессоры».

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