Порошенко: Украинская армия скоро станет самой сильной в Европе
Выступая перед военнослужащими на форуме ветеранов в Киеве, лидер Незалежной Петр Порошенко заявил, что совсем скоро украинская армия станет самой сильной в Европе.
«Мы полностью перестраиваем весь сектор безопасности, включая Вооруженные силы, полностью под стандарты НАТО», - заявил президент Украины, в прошлом месяце побывавший на саммите Альянса в Брюсселе.
Порошенко не был бы Порошенко, если бы не заговорил о «большом северном соседе».
«И главный месседж, который я привез с саммита НАТО… – двери НАТО для Украины открыты, что бы там ни говорила Россия. И ключевой месседж для России: вы не сможете остановить евроатлантическую интеграцию нашего государства», - цитирует его заявление украинский телеканал NewsOne.
По словам гаранта Конституции и главного военачальника страны, «впереди еще много работы, и точно легко не будет никому».
«Но наша армия будет одной из самых сильных в Европе, потому что украинцы на сегодняшний день твердо знают, за что они воюют», - подытожил президент Украины.
Видимо, он просто забыл, что украинская армия, как он неоднократно объявлял в последние три года, уже самая сильная среди всех европейских.
Как ранее писал сайт kp.ru, на том же форуме ветеранов в Кеве Порошенко признался, что его «как президента шокирует», сколько украинских политиков поддерживают позицию российского лидера Владимира Путина по ситуации в Донбассе, считая, что войну на юго-востоке страны развязали именно нынешние «незалежные» власти, а не мифические «агрессоры».
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