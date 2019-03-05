В Москве состоялись переговоры замглав МИД России и Японии

СЕГОДНЯ 19:15 2019-03-05T19:15:56+03:00

В Москве прошла встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России и Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители двух стран обсудили подготовку намеченных на текущий год политических контактов

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Во вторник, 5 марта, в Москве прошла встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России и Японии Игоря Моргулова и Такэо Мори, на которой стороны обсудили подготовку двусторонних политических контактов. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обсуждались вопросы, касающиеся современного состояния и перспектив развития российско-японских отношений, в том числе подготовки намеченных на текущий год двусторонних политических контактов», - сказано в сообщении.

1 марта японское посольство сообщило о подготовке диалога Игоря Моргулова и Такэо Мори и заявило, что в ходе встречи замглав МИД двух стран будут обсуждаться вопрос заключения мирного договора.

Ранее, 16 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры со своим японским коллегой Таро Коно в здании российского генконсульства в Мюнхене. Тогда они договорились о проведении консультаций на уровне их заместителей.

Как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин договорился с японским премьер-министром Синдзо Абэ начать переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года. Напомним, что главным «камнем преткновения» являются Южные Курилы.

ИСТОЧНИК KP.RU