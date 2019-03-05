США потребовали новые силы для «сдерживания России» в Европе

СЕГОДНЯ 19:31 2019-03-05T19:31:34+03:00

Генерал Кертис Скапаротти отметил, что европейское командование американских вооруженных сил нуждается в дополнительных авиационных и морских силах

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Глава европейского командования вооруженных сил США Кертис Скапаротти, выступая во вторник, 5 марта, на слушаниях в американском сенате, заявил о необходимости дополнительных авиационных и морских силах для «сдерживания России».

По словам генерала, командованию нужны боевые самолеты четвертого и пятого поколения, а также бомбардировщики. Кроме того, военный потребовал улучшить инфраструктуру аэродромов.

Также Скапаротти отметил, что в настоящее время Пентагон уже работает над повышением ротационного присутствия эсминцев с ракетным оружием, авианосных группировок и подводных лодок.

Кроме того, американский военачальник призвал расширить архитектуру ПВО и ПРО в Европе, передает Reuters.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, Кертис Скапаротти, выступая в сенате, также заявил о том, что Россия является «главной угрозой евроатлантической безопасности». При этом он подчеркнул, что развивающийся потенциал РФ угрожает размыть военное преимущество США.

ИСТОЧНИК KP.RU