Пентагон: развивающийся потенциал РФ угрожает размыть военное преимущество США

СЕГОДНЯ 18:57 2019-03-05T18:57:59+03:00

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Россия является стратегическим конкурентом США и остается главной угрозой для стабильной евроатлантической ситуации в сфере безопасности, а ее развивающийся потенциал угрожает военному преимуществу Вашингтона. Соответствующие заявление сделал главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США во вторник, 5 марта.

«Россия продолжает свой рост в качестве стратегического конкурента и остается главной угрозой стабильной евроатлантической ситуации в сфере безопасности», - сказал американский генерал.

По словам Скапаротти, «США сохраняют глобальное военное превосходство над Россией», но «развивающийся потенциал России угрожает размыть нашу конкурентное военное преимущество, бросить вызов нашей способности действовать во всех сферах, не сталкиваясь с сопротивлением, а также ослабить наши возможности сдерживать российскую агрессию».

На данный момент Вашингтон говорит о якобы допущенных Москвой нарушениях Договора РСМД как о проявлении российской агрессии, угрожающей США.

Напомним, что 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении ДРСМД. Москва сообщила, что действие соглашения будет возобновлено лишь после устранения допущенных Соединенными Штатами нарушений обязательств. Вашингтон выразили «разочарование» решением России, при этом заявили о готовности продолжить переговоры по данному вопросу, но лишь при определенных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU