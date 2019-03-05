США заявили о готовности «сдерживать Россию в Арктике»

СЕГОДНЯ 20:11 2019-03-05T20:11:47+03:00

По словам генерала Кертиса Скапаротти, его стране пришлось «обновить свои планы» из-за открытия Северного морского пути

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Глава европейского командования вооруженных сил США Кертис Скапаротти, выступая во вторник, 5 марта, на слушаниях в американском сенате, заявил о готовности «сдерживать Россию в Арктике».

Как отметил генерал, после открытия и освоения Северного морского пути РФ решила увеличить контроль над регионом. «Россия, поскольку он (Севморпуть) проходит ближе всего к ее границам, повысила оборонный потенциал и открыла ряд аэродромов в регионе, разместила продвинутые радарные системы», - сказал военный.

При этом Скапаротти подчеркнул, что в результате США пришлось «обновить свои планы», чтобы послать Москве «сигнал, что Арктика важна» для Соединенных Штатов. «Нам пришлось изменить развертывание некоторых наших сил, оперативные тенденции, чтобы мы могли обеспечивать сдерживание», - приводит слова командующего Reuters.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, Кертис Скапаротти, выступая в сенате, также заявил о необходимости дополнительных авиационных и морских сил для «сдерживания России».

ИСТОЧНИК KP.RU