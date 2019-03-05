Фрегат «Адмирал Горшков» и еще три российских корабля вошли в Ла-Манш

СЕГОДНЯ 22:04 2019-03-05T22:04:13+03:00

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Во вторник, 5 марта, стало известно, что отряд кораблей Северного флота (СФ) ВМФ России вошел в пролив Ла-Манш. В частности, речь идет о фрегате «Адмирал Горшков», спасательном буксире «Николай Чикер», многофункциональном судне материально-технического обеспечения «Эльбрус» и среднем морском танкере «Кама».

«Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота <…> приступил к проходу пролива Ла-Манш», - цитирует сообщение СФ РИА Новости.

Напомним, российские корабли вышли в дальний поход из Североморска 26 февраля. С тех пор отряд прошел более 1,6 тысячи морских миль и провел несколько боевых учений. В частности, в заливе Мори-Ферт корабли отработали противодиверсионную оборону при стоянке на незащищенном рейде и противовоздушную оборону со слежением за воздушными целями.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, фрегат «Адмирал Горшков» оснащен мощным ракетным вооружением и средствами ПВО и может развивать скорость до 29 узлов. Причем это совсем новое судно, нынешний поход для него первый в истории.

ИСТОЧНИК KP.RU