2019-03-05T22:31:23+03:00
Авто

В Женеве состоялась презентация российских автомобилей Aurus

Aurus Senat S600 и бронированный Aurus Senat Limousine L700 представили в нетипичном для автомобилей «Кортеж» цвете [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Генеральный директор компании Aurus Хильгерт Франц во время презентации в Женеве. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССГенеральный директор компании Aurus Хильгерт Франц во время презентации в Женеве. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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На 89-м Женевском международном автосалоне состоялась презентация российских автомобилей Aurus. Публике показали бронированный Aurus Senat Limousine L700 и Aurus Senat S600 в стандартной конфигурации. Обе машины были представлены в цвете «русское золото», который был создан специально для автосалона.

Известно, что автомобили оснащены двигателем V8 мощностью почти 600 лошадиных сил. При этом лимузин способен разгоняться до 100 км/ч за девять секунд, а седан Senat S600 - за шесть секунд, передает ТАСС.

Стоит отметить, что серийное производство седанов Aurus должно начаться уже в следующем году. Причем ожидается, что S600 будет предлагаться в двух версиях - бронированной и обычной, а L700 в кузове лимузин - только в бронированной версии.

А в конце 2020 года планируется поставить первые автомобили Aurus на авторынок Европы. Между тем цены на российские машины проекта «Кортеж» станут известны в середине апреля.

Вучич встретил Путина в аэропорту, Путин прокатил его на Аурусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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