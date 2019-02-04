Первые авто из проекта «Кортеж» будут доступны для предзаказа с 15 февраля

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-04T12:50:25+03:00

Автомобили проекта "Кортеж" будут доступны для продажи после 15 февраля. ФОТО: НАМИ

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Люксовые российские автомобили, выпускаемые под брендом Aurus, будут совсем скоро доступны для продажи. Предзаказ на машину из проекта «Кортеж», можно будет оформить уже с 15 февраля.

Для заказа будут доступны две модели: лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600. Прием заявок осуществляется через компанию «Авилон» и «Панавто», а уже диллеры передают сведения производителю.

— Заинтересованные клиенты получат возможность напрямую связаться с официальными партнерами бренда, — сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Цена на авто не указывается, но ранее сообщалось, что машины будут стоить в пределах 10 миллионов рублей, сообщает Пятый канал.

Модельный ряд проекта «Кортеж» пополнится компактным кроссовером. Его разработкой займутся в 2019 году. Ранее в линейку российских автомобилей премиум-класса уже вошли лимузин, седан и минивэн. Все прототипы созданы на единой модульной платформе и будут иметь узнаваемый вид.

Российский премиум-класс успел оценить даже президент. Данный автомобиль использовался во время инаугурации Владимира Путина. Другие образцы проекта «Кортеж» уже поступили в Федеральную службу охраны, обеспечивающую безопасность первых лиц страны. Как стало известно «КП», в Гараж особого назначения (ГОН) они попадают в закрытых контейнерах, сами машины уже испытываются на секретном полигоне. В конце прошлого года ФСО были переданы лимузин представительского класса и седан. А до начала марта ГОН должен пополниться еще на 16 автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU