Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

СЕГОДНЯ 02:49 2019-03-06T02:59:01+03:00

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Переговоры со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом по телефону провели от лица президента Швейцарии Уэли Маурера российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Американский политик рассказал шутникам, что Соединенные Штаты не планируют на самом деле вводить войска в Боливарианскую республику.

"Мы не хотим нервировать вас и Конгресс, мы хотим заставить нервничать вооруженные силы Венесуэлы. Мы считаем, что было бы тактически неверно давать им гарантии в том, что войска США не войдут на территорию страны. Но на самом деле мы уже делаем кое-что другое, что они ощущают: финансовое давление, экономическое давление, дипломатическое давление", - сказал Абрамс в разговоре с “президентом Швейцарии”.

Пранкеры рассказали, что телефонный разговор состоялся 19 февраля. Они от имени Маурера заявили спецпредставителю США, что Берн не видит нарушений законодательства в том, что в банках страны находятся частные счета лиц из ближнего круга президента Венесуэлы Николаса Мадуро и венесуэльских компаний, пишет Sputnik Mundo.

Дипломат ответил, что Швейцарии лучше заблокировать эти счета, чтобы не было проблем, когда власти придет Хуан Гуайдо, которого штаты поддерживают.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что Абрамс 1 марта заверял, что США готовит военное вторжение в Венесуэлу. При этом он призывал Каракас воздержаться от ареста лидера оппозиции Хуана Гуаидо, который находился в визитом в Парагвае после поездки в Колумбию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695142" frameborder="0"></iframe> Матвиенко пообещала не допустить военного вторжения в Венесуэлу.

ИСТОЧНИК KP.RU