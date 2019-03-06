Гульнару Каримову перевели в колонию общего режима

СЕГОДНЯ 05:04 2019-03-06T05:04:59+03:00

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Старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару перевели из-под домашнего ареста в колонию общего режима из-за нарушения условий отбывания наказания. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики 6 марта.

В пресс-релизе ведомства говорится, что Яшнабадский районный суд принял решение заменить наказание Гульнаре Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима. Отмечается, что осужденная неоднократно нарушала условия отбывания наказания под домашним арестом: неоднократно использовала средства связи, активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба, передает ТАСС.

Напомним, в 2017 году Гульнару Каримову приговорили к 10 годам тюрьмы. Однако суд, поверив обещаниям осужденной возместить нанесенный ущерб и соблюдать правила, отпустил узбекскую принцессу под домашний арест, снизив срок до пяти лет.

Отбывать наказание Каримова должна была по месту жительства своей дочери Иман. Кроме того, она была обязана возместить ущерб, нанесенный государству.

Как передавал сайт kp.ru, впервые Каримову осудили на пять лет еще при жизни ее отца.

ИСТОЧНИК KP.RU