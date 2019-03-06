2019-03-06T10:14:51+03:00
Политика

США планируют поставить Украине дополнительную партию вооружений

Речь идет о военно-морских ракетных комплексах, а также о снайперском оборудовании
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранее американцы уже передали Украине комплексы "Джавелин"Ранее американцы уже передали Украине комплексы "Джавелин"Фото: REUTERS
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Американские власти рассматривают возможность отправки дополнительной партии вооружения на Украину в дополнение к уже переданным ранее противотанковым ракетным комплексам. Об этом рассказал командующий Европейским командованием ВС США генерал Кёртис Скапаротти.

По его словам, речь идет, прежде всего, о военно-морских ракетных системах, которые смогут помочь Украине в ситуациях наподобие той, что произошла в прошлом году в Керченском проливе, а также о снайперском оборудовании.

При этом генерал подчеркнул, что вопрос поставок сначала должен стать предметом политических обсуждений, лишь потом будет принято окончательное решение, передает The Hill.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2018 году Соединенные Штаты передали киевским властям противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". Украина запрашивала всего 37 пусковых установок и 210 ракет, однако сколько в итоге было поставлено - неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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