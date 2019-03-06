Украинский посол заявил, что "истоки Европы" находятся в его стране

СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-06T11:36:38+03:00

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Именно Украина "стояла у истоков Европы" вместе с Крымом, который якобы с древних времен являлся частью этой страны. Соответствующее заявление сделал посол незалежной в Австрии Александр Щерба.

Таким образом дипломат отреагировал на слова кандидата в Европарламент Йоханна Фоггенгубера, который ранее указал на то, что Украина никогда не имела отношения к ныне российскому полуострову.

"Украина – это единственная часть земной суши, соединенная с полуостровом. Княгиня Ольга, которая принесла христианство в Киевскую Русь, одно из крупнейших государств Европы, в свое время крестилась именно в Крыму", - попытался отстоять свою позицию посол.

При этом он заявил, что государство называлось именно Киевской Русью "далеко не случайно", поскольку Москва в то время якобы была "простым болотом".

"Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы. А после того провела много столетий, поделенная между империями", - подытожил Щерба в своем посте в Facebook.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин также приписал своей родине незаслуженные достижение. Дипломат заявил, что якобы именно его государство является прародителем России и Белоруссии.

"КП" взяла интервью у кандидата исторических наук Александра Закатова, который уличил украинского министра в невежестве.

ИСТОЧНИК KP.RU