2019-03-06T11:56:53+03:00
Политика

Медведев возложил цветы к монументу Солидарности в Люксембурге

Церемония была проведена в рамках двухдневного визита российского премьера в герцогство
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев (справа) с люксембургским коллегой Ксавье Беттелем. Фото: сайт правительства РФПремьер-министр России Дмитрий Медведев (справа) с люксембургским коллегой Ксавье Беттелем. Фото: сайт правительства РФ
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе со своим люксембургским коллегой Ксавье Беттелем принял участие в церемонии возложения цветов к национальному монументу Солидарности в столице Великого Герцогства.

Сайт kp.ru писал о том, что глава правительства РФ прилетел в эту страну в минувший вторник, 5 марта, в рамках двухдневного визита. В аэропорту прибытия его встречал лично Беттель в сопровождении почетного караула.

Во время прогулки по исторического центру Люксембурга политики успели осмотреть достопримечательности, посетить музей и даже совершенно случайно встретиться с главой государства, герцогом Анри, министром юстиции Феликсом Бразой и министром иностранных дел Жаном Ассельборном.

В среду же главы правительств направились к расположенному в центре города монумента, построенного в память о павших во Второй мировой войне в борьбе против нацистских оккупантов. Памятник представляет собой небольшую часовню, рядом с которой горит вечный огонь.

Медведев и Беттель возложили к монументу букеты, состоящие из роз и гвоздик, а после зашли внутрь строения, где российский премьер оставил запись в книге почетных гостей, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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