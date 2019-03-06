Володин перенес выступление Орешкина в Госдуме

СЕГОДНЯ 12:09 2019-03-06T12:43:02+03:00

Спикер нижней палаты парламента был недоволен тем, что глава Минэкономразвития говорит лишь о малом и среднем предпринимательстве [видео]

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"Правительственный час" главы министерства экономического развития России Максима Орешкина был перенес на неопределенный срок. Новое выступление может состояться в конце текущего месяца или в начале апреля.

Изначально глава ведомства должен был рассказать о приоритетах развития экономики нашей страны в среду, 6 марта, однако прямо во время зачитывания доклада его прервал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695641" frameborder="0"></iframe> Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме.

Депутат указал на то, что выступление Орешкина ограничено лишь темой малого и среднего предпринимательства. Учитывая же, что "правительственный час" министра проводится всего лишь раз в год, его "неправильно" сводить к одному вопросу. Так, по мнению Володина, стоит уделить больше внимания реализации национальных проектов и государственных программ, которые непосредственно влияют на рост экономики.

"Возможно, лучше нам перенести "правительственный час", вам встретиться с фракциями, обсудить эти вопросы дополнительно, затем прийти и предложить нам варианты развития: что нужно, чтобы выйти на рост, который обеспечит в 2021 году 3%", - цитирует РИА Новости спикера нижней палаты парламента.

Сайт kp.ru писал о том, что именно такую планку президент России Владимир Путин задал во время оглашения послания Федеральному собранию.

Между тем, сам Орешкин после критики со стороны Володина заявил, что поставленный парламентом вопрос обсуждения оказался шире, чем планировалось изначально. По его словам, в самое ближайшее время тема будет сужена до общего экономического развития со сводной информацией по исполнению нацпроектов.

"Совместно здесь будем готовиться с Минфином", - сказал министр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693013" frameborder="0"></iframe> Путин: У нас мощная финансовая подушка безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU