2019-03-06T12:30:15+03:00
Происшествия

В Химках пассажир такси ограбил водителя, угрожая пистолетом

Сумма ущерба составила десять тысяч рублей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Во вторник, 5 марта, в Москве полицию обратился гражданин Киргизии, водитель одного из местных сервисов такси. Мужчина рассказал, что днем ранее, около 22:00 в городе Химки, неизвестный пассажир машины марки Skoda Rapid, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил у него сотовый телефон и пять рублей. После этого он скрылся в неизвестном направлении.

В полиции сумму ущерба оценили в десять тысяч рублей. На данный момент идет расследование инцидента и поиск преступника, сообщает источник "КП".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале января на западе Москвы таксист обстрелял из травматического пистолета своих пассажиров. Пострадавшие говорят, что водителю не понравилась предложенная цена за поездку.

А в сентябре прошлого года в Москве грабители с топорами украли из такси сумку с 60 тысячами долларов. Четверо мужчин в медицинских масках подошли к автомобилю Hyundai Solaris и начали крушить машину. Когда стекла разлетелись, нападавшие схватили из салона сумку, которая принадлежала пассажирам и скрылись в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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