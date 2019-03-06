2019-03-06T12:23:54+03:00
Экономика

Росстат посчитал сколько денег россияне накопили за 2018 год

Отложить удалось 3 триллиона рублей, а общий объем сбережений приблизился к 33,6 трлн рублей
Елена АКИМОВА
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Россияне накопили за 2018 год 3 триллиона рублей, подсчитали в РосстатеРоссияне накопили за 2018 год 3 триллиона рублей, подсчитали в РосстатеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Росстат посчитал сколько денег россиянам удалось накопить за 2018 год. Всего люди смогли отложить сумму в 3 триллиона рублей. Эту цифру учли в общем объеме сбережений россиян, и поучилось, что на счетах жителей страны находятся не менее 33,6 трлн рублей.

Несмотря на экономические сложности, санкции и реформы за прошлый год показатель по накоплениям вырос на 9,4% в сравнении с 2017 годом.

В большинстве случаев хранить средства предпочитают на депозитных счетах - 22,3 трлн рублей. Остальное хранится в наличных и ценных бумагах. Не исключено, что сумма сбережений выше указанной, так как оценить объемы копилок, которые хранятся дома, довольно сложно.

Эксперты уверены, что в 2019 году накопить удастся еще больше. Хотя бы потому, что увеличиваются ставки по вкладам. Некоторые специалисты призывают хранить деньги исключительно на валютных счетах, так как это увеличит их доходность. Только за прошлый год доллар подорожал на 13%, что вдвое выше процентов по рублевым вкладам, пишет газета «Известия».

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты своего очередного опроса. Согласно этому исследованию, примерно 65% жителей нашей страны предпочитают откладывать деньги на будущее, а не тратить их сейчас. При этом 69% участников опроса не хотят покупать что-либо в кредит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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