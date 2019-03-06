В Минэкономразвития объяснили ухудшение прогноза курса рубля

СЕГОДНЯ 13:28 2019-03-06T13:28:09+03:00

По словам Орешкина, это связано с санкционным давлением

Изменить размер текста: A A

Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин рассказал, что ухудшение прогноза по курсу рубля на текущий год с 63,9 до 66,4 рубля за доллар обусловлено усилением санкционного давления.

"Изменение было техническое, пара процентов, связанное с тем, как складывается ситуация. Санкционная история, которая относительно прошлого прогноза усилилась, не позволяет надеяться на какое-то резкое укрепление рубля с текущих уровней", - сказал он журналистам после "правительственного часа" в Госдуме.

Минэкономразвития в представленном в ноябре прогнозе социально-экономического развития России до 2036 года предположил, что в 2019 году курс будет 63,9 рубля за доллар.

Ранее сайт kp.ru писал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление главы Минэкономразвития в нижней палате парламента и перенес его на более поздний срок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695641" frameborder="0"></iframe> Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме.

В феврале 2019 года МЭР изменило прогноз по инфляции на 2019 год. Так, вместо конкретной цифры в 4,3%, озвученной еще осенью, в докладе "Картина экономики" значится формулировка "ниже 5%".

ИСТОЧНИК KP.RU