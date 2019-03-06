2019-03-06T13:28:09+03:00
Экономика

В Минэкономразвития объяснили ухудшение прогноза курса рубля

По словам Орешкина, это связано с санкционным давлением
Марина ВЕНЦОВА
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Орешкин объяснил ухудшение прогноза курса рубляОрешкин объяснил ухудшение прогноза курса рубляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин рассказал, что ухудшение прогноза по курсу рубля на текущий год с 63,9 до 66,4 рубля за доллар обусловлено усилением санкционного давления.

"Изменение было техническое, пара процентов, связанное с тем, как складывается ситуация. Санкционная история, которая относительно прошлого прогноза усилилась, не позволяет надеяться на какое-то резкое укрепление рубля с текущих уровней", - сказал он журналистам после "правительственного часа" в Госдуме.

Минэкономразвития в представленном в ноябре прогнозе социально-экономического развития России до 2036 года предположил, что в 2019 году курс будет 63,9 рубля за доллар.

Ранее сайт kp.ru писал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление главы Минэкономразвития в нижней палате парламента и перенес его на более поздний срок.

Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме.

В феврале 2019 года МЭР изменило прогноз по инфляции на 2019 год. Так, вместо конкретной цифры в 4,3%, озвученной еще осенью, в докладе "Картина экономики" значится формулировка "ниже 5%".

ИСТОЧНИК KP.RU

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