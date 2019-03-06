Беременную дочь телеведущей Марианны Максимовской задержали с наркотиками во время "проверочной закупки"
В среду, 6 марта, в Москве во время "Проверочной закупки", задержали 28-летнюю беременную дочь российской телеведущей Марианны Максимовской с наркотиками. Во время досмотра у девушки изъяли 31500 рублей и прозрачный полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным веществом.
Москвичку, работающую в телекомпании "СТС" в должности продюсера, ранее не судимую, доставили в отдел полиции по Головинскому району, сообщил "KP.RU" собственный источник в правоохранительных органах.
Против Александры Максимовской возбудили уголовное дело по 228-й статье УК РФ (Незаконное приобретение, хранение или перевозка наркотических средств). К слову, на данный момент девушка находится на последнем триместре беременности.
Сама телеведущая Марианна Максимовская информацию о задержании дочери пока никак не прокомментировала.
В полицию в Головинском районе обратился 26-летний мужчина с целью содействия правоохранительным органам в расследовании этого дела.
Также стало известно, что московский суд рассмотрит прошение об аресте беременной дочери телеведущей Марианны Максимовской, которую ранее задержали с наркотиками.
Беременную дочь телеведущей Марианны Максимовской задержали с наркотиками во время "проверочной закупки"Фото: ВКонтакте
Фото: ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU