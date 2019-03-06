2019-03-06T14:49:12+03:00
Происшествия

Беременную дочь телеведущей Марианны Максимовской задержали с наркотиками во время "проверочной закупки"

В полицию обратился 26-летний мужчина
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Беременную дочь телеведущей Марианны Максимовской задержали с наркотиками во время "Проверочной закупки"Беременную дочь телеведущей Марианны Максимовской задержали с наркотиками во время "Проверочной закупки"Фото: Мила СТРИЖ
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В среду, 6 марта, в Москве во время "Проверочной закупки", задержали 28-летнюю беременную дочь российской телеведущей Марианны Максимовской с наркотиками. Во время досмотра у девушки изъяли 31500 рублей и прозрачный полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным веществом.

Москвичку, работающую в телекомпании "СТС" в должности продюсера, ранее не судимую, доставили в отдел полиции по Головинскому району, сообщил "KP.RU" собственный источник в правоохранительных органах.

Против Александры Максимовской возбудили уголовное дело по 228-й статье УК РФ (Незаконное приобретение, хранение или перевозка наркотических средств). К слову, на данный момент девушка находится на последнем триместре беременности.

Сама телеведущая Марианна Максимовская информацию о задержании дочери пока никак не прокомментировала.

В полицию в Головинском районе обратился 26-летний мужчина с целью содействия правоохранительным органам в расследовании этого дела.

Также стало известно, что московский суд рассмотрит прошение об аресте беременной дочери телеведущей Марианны Максимовской, которую ранее задержали с наркотиками.

Беременную дочь телеведущей Марианны Максимовской задержали с наркотиками во время "проверочной закупки" Фото: ВКонтакте

Беременную дочь телеведущей Марианны Максимовской задержали с наркотиками во время "проверочной закупки"Фото: ВКонтакте

Фото: ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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