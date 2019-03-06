2019-03-06T13:17:10+03:00
Общество

Беременную дочь телеведущей Марианны Максимовской задержали в Москве с наркотиками

Во время досмотра у девушки изъяли более 30 тысяч рублей и пакет с белым порошком
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Беременную дочь Марианны Максимовской задержали с героиномБеременную дочь Марианны Максимовской задержали с героиномФото: Мила СТРИЖ
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В среду, 6 марта, беременную дочь знаменитой российской телеведущей Марианны Максимовской, 28-летнюю Александру, задержали в Москве с наркотиками.

Во время "проверочной закупки" у москвички изъяли 31500 рублей и прозрачный полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным веществом.

Девушку доставили в отдел полиции по Головинскому району, сообщил "KP.RU" собственный источник в правоохранительных органах.

Против Александры Максимовской возбудили уголовное дело по 228-й статье УК РФ (Незаконное приобретение, хранение или перевозка наркотических средств). Суд рассмотрит прошение об аресте дочери телеведущей. На данный момент девушка находится на последнем триместре беременности.

Сама телеведущая Марианна Максимовская информацию о задержании дочери пока никак не прокомментировала.

Напомним, Марианна Максимовская - российская журналистка и телеведущая, бывший заместитель главного редактора телеканала "РЕН ТВ", автор и ведущая информационно-аналитической программы "Неделя".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте 2017 года стало известно, что Марианна Максимовская уходит в «Сбербанк». Бывшую телеведущую назначили на должность директора департамента маркетинга и коммуникаций.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Беременную дочь телеведущей Марианны Максимовской задержали с наркотиками во время "проверочной закупки"

В среду, 6 марта, в Москве во время "Проверочной закупки", задержали 28-летнюю беременную дочь российской телеведущей Марианны Максимовской с наркотиками. Во время досмотра у девушки изъяли 31500 рублей и прозрачный полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным веществом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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