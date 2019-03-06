2019-03-06T14:21:45+03:00
Политика

Число преступлений террористической направленности в РФ сократилось в 100 раз

Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2018 году было зафиксировано всего девять подобных случаев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Россия открыта для сотрудничества по антитеррору со всеми странамиРоссия открыта для сотрудничества по антитеррору со всеми странамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Число осуществляемых на территории России преступлений террористической направленности снизилось в сто раз за последние десять лет. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время заседания коллегии Федеральной службы безопасности.

По словам главы государства, в прошлом году было зафиксировано всего девять подобных преступлений.

"Число преступлений террористической направленности в последние годы снижается. В целом за десять лет этот показатель сократился многократно: с 997 до девяти в прошлом году", - сказал Владимир Владимирович.

При это президент подчеркнул. что наша страна полностью открыта для международного сотрудничества в рамках борьбы с терроризмом. Это относится даже к тем государствам, отношения с которыми складываются не слишком хорошо, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2018 году ФСБ РФ задержала 236 членов террористических группировок и ликвидирована 37 таких ячеек на территории нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Правительство РФ утвердило правила маркировки табачной продукции
Раулю Арашукову предъявлено обвинение по двум статьям
Автомобиль ФСО попал в аварию в Подмосковье
В России контрразвездка за последний год разоблачила почти 600 шпионов
В Подмосковье задержали мужчину со 100 килограммами поддельной черной икры
Питание младших школьников — проблема их родителей?
В России разработали правила прохода Севморпути иностранными кораблями
Песков: Россия не прерывает оказание гумпомощи Донбасу
Божена Рынска попала в больницу после возвращения из Испании
В Минэкономразвития объяснили ухудшение прогноза курса рубля
Песков прокомментировал решение Володина о переносе выступления главы МЭР в Госдуме
Составлен список лучших подарков на 8 марта
В Кремле ожидают, что Google начнет правильно указывать принадлежность Крыма
Беременную дочь телеведущей Марианны Максимовской задержали с наркотиками во время "проверочной закупки"
ЕС одобрил санкции в отношении российских граждан из-за инцидента в Керченском проливе
Умерла «самая грустная слониха» в мире
В Канаде три радиостанции объявили бойкот песням Майкла Джексона
Госдума предлагает внести сенатора США в санкционный список
Индия обвинила Пакистан в очередном нарушение режима прекращения огня
В Химках пассажир такси ограбил водителя, угрожая пистолетом
Росстат посчитал сколько денег россияне накопили за 2018 год
Госдума одобрила поправки к закону о фейковых новостях
Володин перенес выступление Орешкина в Госдуме
Число погибших в Индонезии в результате оползня выросло до 27 человек
Медведев возложил цветы к монументу Солидарности в Люксембурге