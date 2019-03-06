Число преступлений террористической направленности в РФ сократилось в 100 раз

СЕГОДНЯ 14:21 2019-03-06T14:21:45+03:00

Россия открыта для сотрудничества по антитеррору со всеми странами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2018 году было зафиксировано всего девять подобных случаев

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Число осуществляемых на территории России преступлений террористической направленности снизилось в сто раз за последние десять лет. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время заседания коллегии Федеральной службы безопасности.

По словам главы государства, в прошлом году было зафиксировано всего девять подобных преступлений.

"Число преступлений террористической направленности в последние годы снижается. В целом за десять лет этот показатель сократился многократно: с 997 до девяти в прошлом году", - сказал Владимир Владимирович.

При это президент подчеркнул. что наша страна полностью открыта для международного сотрудничества в рамках борьбы с терроризмом. Это относится даже к тем государствам, отношения с которыми складываются не слишком хорошо, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2018 году ФСБ РФ задержала 236 членов террористических группировок и ликвидирована 37 таких ячеек на территории нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU