Госдума запретила сдавать квартиры посуточно

Депутаты приняли во втором чтении законопроект о запрете хостелов, как его для краткости именуют в СМИ. Но речь в нем идет не только о том, что в жилых домах нельзя организовывать мини-гостиницы, но и о запрете о посуточной сдаче квартир в аренду. Инициатор создания документа - председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Авторы законопроекта предлагают дополнить Жилищный кодекс РФ такой фразой: "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг". Говорится также и о запрете на «временное размещение посторонних лиц».

Однако для такого бизнеса можно использовать помещения нежилого фонда — например, апартаменты, которые сейчас в изобилии возводятся в Москве и других городах. К ним не установлены такие жесткие санитарные и социальные требования. В таких помещениях допускается, например, меньшая естественная освещенность, вокруг здания с апартаментами не нужно создавать инфраструктуру. Для желающих сдавать свою квартиру приезжим на короткие сроки остается еще один вариант — переводить квартиру, предназначенную для найма, из жилого фонда в нежилой, но это очень сложная процедура.

Как отмечали многие эксперты, закон пойдет, прежде всего, на пользу официальным гостиницам, которые раньше теряли клиентов из-за того, что частники могли предложить более низкие цены на размещение туристов.

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