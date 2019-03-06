Медведев: обвинения России во вмешательстве в выборы в ЕС – «параноидальная чушь»

СЕГОДНЯ 16:36 2019-03-06T16:36:48+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что обвинение в адрес Москвы о возможном вмешательстве в выборы в Европарламент в мае 2019 является «параноидальной» чушью. Таким образом он прокомментировал соответствующие утверждение европейских депутатов.

«Еще выборов не было, а нас уже в чем-то подозревают что ли? А как же различные презумпции, предположения правовые?» - спросил Медведев, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем в среду, 6 марта.

«Честно сказать, это какая-то чушь, параноидальная, я бы сказал, чушь - подозревать кого-то в том событии, которое еще не случилось», - заявил он. «Мало ли кто в чем кого подозревает - пусть докажут чего-нибудь, а так, это предположения о будущем, которого еще не было» - добавил Медведев.

По словам российского премьер-министра, только когда произойдут выборы, «пусть предъявят какие-то доказательства, тогда будем с этим разбираться». «А так, нас что, назначили ответственными что ли» - заключил он.

Ранее kp.ru сообщал, в основу финального проекта резолюции Европейского парламента по отношениям с РФ вошло приписывание России поддержки кампании по выходу Великобритании из ЕС, вмешательства в демократические процессы в Европе и контакты с европейскими радикальными партиями. Резолюцию депутаты будут принимать на сессии 11-12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU