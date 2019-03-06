2019-03-06T17:28:48+03:00
Общество

Минпросвещения РФ отреагировало на слова владимирской чиновницы о школьном питании

В ведомстве подчеркнули, что нельзя требовать от родителей организовывать питания детей между уроками
Дарья ИВАШКИНА
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Минпросвещения РФ отреагировало на слова владимирской чиновницы о школьном питанииМинпросвещения РФ отреагировало на слова владимирской чиновницы о школьном питанииФото: Мария ЛЕНЦ
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В среду, 6 марта, министерство просвещения РФ прокомментировало слова директора департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой о том, что регион и школы не обязаны выделять деньги на продукты. В частности, в ведомстве обратили внимание на то, что нельзя требовать от родителей организовывать питание школьников между уроками, так как это прямая обязанность учебного учреждения.

«Министерство подчеркивает обязанность регионов обеспечивать процесс питания в школах, уделяя особое внимание льготным категориям. Безусловно, вопрос доставки и непосредственной организации - прямая обязанность организаций, и это недопустимо перекладывать на плечи родителей», - приводит слова представителя Минпросвещения «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее владимирская чиновница Ольга Беляева попыталась оправдать решение местных властей об отмене бесплатных завтраков для учеников начальных классов. Она заявила, что организация питания детей в школах является «обязанностью родителей». При этом она даже сослалась на закон «Об образовании».

Это заявление вызвало большой общественный резонанс. В итоге глава департамента образования Владимирской области пришлось объяснять свои слова: она заверила, что имела в виду оплату, а не организацию питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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