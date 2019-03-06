Британский эсминец сопровождает отряд во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» в Ла-Манше

СЕГОДНЯ 19:14 2019-03-06T19:14:08+03:00

Defender будет следить за российской группой вплоть до ее выхода из пролива

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В среду, 6 марта, стало известно, что британский эсминец Defender сопровождает отряд кораблей Северного флота ВМФ России, который в минувший вторник начал проход через пролив Ла-Манш.

Как заявили в ВМС Соединенного Королевства, Defender следит за российской группой, идущей в международных водах вблизи британских берегов, и продолжит это делать вплоть до ее выхода из Ла-Манша на этой неделе. Таким образом Лондон хочет «убедиться в том, что российский флот следует правилам совершения морских переходов».

«Эсминец, портом приписки которого является Портсмут, ведет наблюдение за российской группой кораблей и их активностью в зоне национальных интересов (Великобритании)», - цитирует сообщение британских военно-морских сил ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 марта стало известно, что отряд кораблей Северного флота вошел в пролив Ла-Манш. Речь шла о фрегате «Адмирал Горшков», спасательном буксире «Николай Чикер», многофункциональном судне материально-технического обеспечения «Эльбрус» и среднем морском танкере «Кама».

ИСТОЧНИК KP.RU