2019-03-06T22:16:26+03:00
Политика

Власти Сирии заявили о готовности к приему беженцев из лагеря «Рукбан»

Для людей построены с нуля жилые комплексы с просторными квартирами и всем необходимым [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Власти Сирии заявили о готовности к приему беженцев из лагеря «Рукбан»Власти Сирии заявили о готовности к приему беженцев из лагеря «Рукбан»Фото: Минобороны РФ
Изменить размер текста:

В среду, 6 марта, в Минобороны РФ сообщили, что власти сирийской провинции Риф-Дамаск готовы к приему беженцев из лагеря «Рукбан» и других лагерей, находящихся на неподконтрольной правительству арабской республики территории.

Так, вице-губернатор провинции Юсиф Ибрагим Хамуд отметил, что три пункта временного размещения, расположенные в окрестностях сирийской столицы Дамаска, имеют возможность принять 48 тысяч человек. Речь идет о лагерях Хирджилла и Дувейр, а также резервном пункте временного размещения - на случай, если решивших вернуться домой беженцев окажется больше, чем планировалось.

Вице-губернатор провинции Риф-Дамаск проинспектировал готовность властей к приему беженцев.

Что касается лагеря Хирджилла, то в настоящее время там есть 472 свободные квартиры, в которых можно разместить пятнадцать тысяч человек. При этом к зданиям проведены основные коммуникации и создана необходима инфраструктура для размещения беженцев. Кроме того, рядом с домами достраивается школа для детей переселенцев.

А вот Дувейр - бывший детский лагерь отдыха под Дамаском. По словам начальника лагеря внутренне перемещенных лиц Ибрагима Хассуна, к настоящему моменту в пункте временного размещения есть 200 помещений для размещения 200 семей. Кроме того, строится несколько новых жилых блоков, которые уже в ближайшее время будут готовы к приему беженцев. «Все у нас есть в наличии, поставляются продукты, а мы в лице администрации лагеря готовы к оказанию любой помощи. Мы готовы к приему любых беженцев - мы для этого и созданы», - приводит слова Хассуна министерство обороны РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне Минобороны РФ показало спутниковые снимки, доказывающие, что лагерь «Рукбан» непригоден для проживания. Более того, на этих фотографиях можно заметить кладбище с 300 совсем свежими могилами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курс доллара превысил 66 рублей
Сотрудника «дочки» Роскосмоса уволили за слова о «скотобазе»
МИД РФ заявил, что США отсекли все пути рационального решения кризиса с ДРСМД
Умерла кинокритик Майя Туровская
Венесуэла объявила посла Германии персоной нон грата
Лавров заявил, что Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений
Апелляционный суд в Херсоне оставил Вышинского под арестом до 4 апреля
Антикорупционный прокурор Украины назвал слова посла США вмешательством в дела страны
Посол КНДР в РФ: США стремятся блокировать научно-техническое развитие России и Китая
Суд привлек к ответственности пытавшуюся обмануть госбанк арбитражную управляющую
Британский эсминец сопровождает отряд во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» в Ла-Манше
Генштаб ВС Украины заявил об угрозе вторжения со стороны России
Москалькова: власти Греции должны избежать политизации в деле о выдачи Калиниа Украине
Глава Минтранса заявил, что из-за закрытия неба над Пакистаном авиабилеты могут подорожать
Индия заявила, что их СУ-30 увернулся от пакистанской ракеты
Таллин: Москва не вмешивалась в выборы в Эстонии
Норвежский лыжник Клебо получил условный срок за ДТП
Путин одобрил закон, освобождающий ипотечных должников от уплаты исполнительского сбора
Кандидат в президенты Украины призвал подготовить граждан к войне с Россией
Минпросвещения РФ отреагировало на слова владимирской чиновницы о школьном питании
Ученые смогли нейтрализовать разряды молнии в облаках
Орешкин согласился с Володиным в необходимости более детально обсудить нацпроекты
Люксембург выступает за диалог между РФ и США