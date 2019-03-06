Власти Сирии заявили о готовности к приему беженцев из лагеря «Рукбан»

СЕГОДНЯ 22:15 2019-03-06T22:16:26+03:00

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В среду, 6 марта, в Минобороны РФ сообщили, что власти сирийской провинции Риф-Дамаск готовы к приему беженцев из лагеря «Рукбан» и других лагерей, находящихся на неподконтрольной правительству арабской республики территории.

Так, вице-губернатор провинции Юсиф Ибрагим Хамуд отметил, что три пункта временного размещения, расположенные в окрестностях сирийской столицы Дамаска, имеют возможность принять 48 тысяч человек. Речь идет о лагерях Хирджилла и Дувейр, а также резервном пункте временного размещения - на случай, если решивших вернуться домой беженцев окажется больше, чем планировалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695768" frameborder="0"></iframe> Вице-губернатор провинции Риф-Дамаск проинспектировал готовность властей к приему беженцев.

Что касается лагеря Хирджилла, то в настоящее время там есть 472 свободные квартиры, в которых можно разместить пятнадцать тысяч человек. При этом к зданиям проведены основные коммуникации и создана необходима инфраструктура для размещения беженцев. Кроме того, рядом с домами достраивается школа для детей переселенцев.

А вот Дувейр - бывший детский лагерь отдыха под Дамаском. По словам начальника лагеря внутренне перемещенных лиц Ибрагима Хассуна, к настоящему моменту в пункте временного размещения есть 200 помещений для размещения 200 семей. Кроме того, строится несколько новых жилых блоков, которые уже в ближайшее время будут готовы к приему беженцев. «Все у нас есть в наличии, поставляются продукты, а мы в лице администрации лагеря готовы к оказанию любой помощи. Мы готовы к приему любых беженцев - мы для этого и созданы», - приводит слова Хассуна министерство обороны РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне Минобороны РФ показало спутниковые снимки, доказывающие, что лагерь «Рукбан» непригоден для проживания. Более того, на этих фотографиях можно заметить кладбище с 300 совсем свежими могилами.

ИСТОЧНИК KP.RU