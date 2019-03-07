2019-03-07T02:53:15+03:00
Политика

США накажут иностранные банки за сотрудничество с Мадуро

Санкции Вашингтон введет в ближайшие дни и недели
Юлия ДИВЕЕВА
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В администрации США готовы ввести санкции против компаний, сотрудничающих с МадуроВ администрации США готовы ввести санкции против компаний, сотрудничающих с МадуроФото: REUTERS
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Соединенные Штаты готовы наказать иностранные банки, обслуживающие счета президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его правительства и чиновников. В администрации США сообщили, что ввести санкции могут уже в ближайшее время.

Как передает агентство Reuters, в Вашингтоне считают, что правительство Мадуро через иностранные финансовые компании переводит и скрывает свои средства. За участие в этих махинациях американские власти намерены ввести ограничения против банков.

"Мы введем санкции против нескольких из них в ближайшие дни и недели", - пообещал представитель правительства США.

Как писал сайт kp.ru, ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявлял, что Госдепартамент не исключает введения вторичных санкций против иностранных физических и юридических лиц, а также правительств, которые сотрудничают с правительством Мадуро и связанными в ним людьми и компаниями, внесенными в американский черный список.

Напомним, 1 марта США расширили санкции в отношении Венесуэлы, добавив в черных список шесть высокопоставленных венесуэльских силовиков. Кроме того, Вашингтон ввел визовые санкции против 49 представителей республики, закрыв им въезд на американскую территорию.

Митинг в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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