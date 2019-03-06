США не исключают введение санкций за сотрудничество с правительством Венесуэлы

СЕГОДНЯ 02:13 2019-03-06T02:14:45+03:00

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Госдепартамент не исключает, что США могут ввести вторичные санкции против иностранных физических и юридических лиц, а также правительств, которые сотрудничают с правительством президента Венесуэлы Николасом Мадуро и связанными в ним людьми и компаниями, внесенными в американский черный список. Об этом сообщил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"Мы до сих пор не вводили их, вторичные санкции. Несомненно, это является возможным", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных новых ограничениях, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 1 марта, США расширили санкции в отношении Венесуэлы, добавив в черных список шесть высокопоставленных венесуэльских силовиков. Кроме того, Вашингтон ввел визовые санкции против 49 представителей республики, закрыв им въезд на американскую территорию.

На следующий день министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес пошутил, что приказал направить в США список высших офицеров национальных вооруженных сил, чтобы «облегчить Соединенным Штатам процесс введения санкций» против республики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693740" frameborder="0"></iframe> Митинг в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU