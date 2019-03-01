США расширили санкции в отношении Венесуэлы

СЕГОДНЯ 19:03 2019-03-01T19:03:21+03:00

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В пятницу, 1 марта, стало известно о расширении американских санкций в отношении Венесуэлы. Министерство финансов США внесло в санкицонный список шесть высокопоставленных венесуэльских силовиков. Их считают причастными к нарушению "прав человека" и мешавшими доставке американской гуманитарной помощи в Венесуэлу, отмечает Управление по контролю за иностранными активами американского финансового ведомства.

Согласно данным минфина США, под ограничения попали главнокомандующий Национальной боливарианской гвардией Ричард Хесус Лопес Варгас, глава Национальной полиции Кристиан Абелардо Моралес Самбрано, командующий зоной "Тачира" Хосе Леонардо Нороньо Торрес, командир стратегическим регионом обороны "Гайана" Хесус Рамия Мантилья Оливерос, командующий зоной "Боливар" Альберто Бурмудес Вальдеррей (его подозревают в расправе над мирными жителями), командир спецназа Национальной полиции Хуан Мигель Домингес Родригес.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце января в Венесуэле начались протесты против президента страны Николаса Мадуро, глава парламента Хуан Гуаидо провозгласил себя главой государства. 23 февраля оппозиция пыталась доставить гуманитарную помощь из других стран, которую официальные власти не принимают.

ИСТОЧНИК KP.RU