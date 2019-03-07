2019-03-07T07:34:27+03:00
Политика

Истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтикой

В Минобороны подчеркнули, что российское воздушное судно подошло на безопасное расстояние к американскому RC-135 [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над БалтикойИстребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над БалтикойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский истребитель Су-27 дежурных сил по ПВО перехватил над Балтикой самолет-разведчик США RC-135. На страничке Министерства обороны в Facebook появилось соответствующее видео.

- Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне, -отметили в Минобороны РФ.

Истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США RC-135.В Минобороны уточнили, что приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель была обнаружена над нейтральными водами Балтийского моря

В ведомстве также подчеркнули, что истребитель ВКС России подошел к американскому самолету на безопасное расстояние и "идентифицировал его как американский разведывательный.

После удаления самолета США от российской границы СУ-27 вернулся на базу.

К слову, российские истребители регулярно выполняют над Балтикой полеты на сопровождение иностранных военных самолетов, пытающихся подойти к границе РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг утром, 7 марта, три самолета-разведчика вели наблюдение у границ России. Беспилотник США был облетел Крымский полуостров, а самолеты ВВС Великобритании и Швеции были замечены у Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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