Госдума предложила наделить полицию правом объявлять предостережения гражданам

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-07T11:10:07+03:00

Сотрудники правоохранительных органов смогут "объявлять лицу обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений"

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Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн разработал законопроект, наделяющий российскую полицию правом объявлять предостережения гражданам. Инициатива депутата получила поддержку со стороны экспертного совета фракции.

Так, в скором времени сотрудники полиции смогут "объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, отнесенных законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения", сообщает "ТАСС".

Автор законопроекта Александр Хинштейн отметил, что сотрудники МВД, как и органы прокуратуры и ФСБ, отвечают, в том числе, за профилактику нарушений и "уполномочены на осуществление профилактического воздействия на граждан в форме объявления официального предостережения". Но законе о полиции соответствующие полномочия не прописаны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе прошлого года стало известно о том, что российская полиция получила законную возможность платить деньги информаторам. Суммы вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений варьируются от 50 тысяч до 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU