Глава предвыборного штаба президента Алжира рассказал о его здоровье

СЕГОДНЯ 11:38 2019-03-07T11:38:16+03:00

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Руководитель предвыборного штаба 82-летнего главы Алжира Абдельгани Заалян сообщил, что состояние здоровья президента Алжира Абдельазиз Бутефлика не вызывает опасений. По его словам, алжирский лидер находится в Женеве, где проходит очередное медицинское обследование и сейчас оно подходит к концу.

"Подтверждаю вам и всем гражданам Алжира, что состояние его здоровья [Абдельазиза Бутефлики] не вызывает тревоги", - отметил глава штаба в интервью, опубликованном на сайте алжирской газете "Аль-Хабар". Заалян отметил, что все новости, которые распространяет медиа о состоянии здоровья Бутефлики, не соответствует действительности.

Президент Алжира в 2013 году перенес тяжелый инсульт. Спустя почти двух с половиной месяцев лечения в парижском военном госпитале Валь-де-Грас и тяжелой болезни, общее состояние Бутефлика сильно ухудшилось. Политик практически перестал появляться на публике. С тех пор он передвигается в инвалидном кресле.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Бутефлика находится в тяжелом состоянии в связи. Он госпитализирован в университетскую клинику в Женеве и помещен в отделение интенсивной терапии.

ИСТОЧНИК KP.RU