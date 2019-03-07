СЕГОДНЯ 11:20 2019-03-07T11:34:50+03:00

В Госдуме приняли закон о борьбе с фейковыми новостями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь генпрокурор РФ может обратиться в Роскомнадзор с требованием об ограничении доступа к сайтам, распространяющим ложную информацию

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В четверг, 7 марта, на пленарном заседании Госдума приняла в третьем, заключительном чтении резонансный законопроект о блокировке фейковых новостей.

Новый документ вводит запрет на "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни".

Теперь генпрокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор с требованием об ограничении доступа к сайтам с фейковыми новостями.

В свою очередь Роскомнадзор должен будет незамедлительно уведомить редакцию издания о необходимости удаления ложной информации и зафиксировать дату и время направления такого уведомления в информационной системе, сообщает "ТАСС".

В свою очередь редакция обязана будет незамедлительно с момента получения уведомления удалить всю указанную информацию. В противном случае Роскомнадзор направит по системе взаимодействия операторам связи "требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию".

К слову, новый закон не касается традиционных медиа. Фактически все СМИ, зарегистрированные в установленном порядке. Также нормы не будут распространяться на деятельность новостных агрегаторов в случае распространения на них фейков, поскольку для них уже предусмотрена значительная административная ответственность.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще в начале января этого года в госдуме поддержали законопроект об ответственности СМИ за фейки. Речь идет о вбросах, которые могут, например, повлечь панику среди населения и создать угрозу жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU