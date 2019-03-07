Британский кабмин выразил опасения в провале нового голосования по Brexit

СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-07T12:20:06+03:00

На прошлом голосовании члены британской палаты общин не поддержали сделку по выходу Великобритании из ЕС с перевесом в 230 голосов

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Британский кабмин ожидает, что сделка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit вновь не сможет получить одобрение парламента.

Один из источников газеты Daily Telegraph в кабинете министров заявил, что сделка наверняка провалится в парламенте. На данный момент Тереза Мэй готовится выступить с просьбой к членам парламента о том, чтобы они поддержали сделку.

К слову, на прошлом голосовании члены британской палаты общин не поддержали сделку по Brexit с перевесом в 230 голосов.

Шансы на то, что парламент в этот раз поддержит сделку Терезы Мэй кажутся все менее вероятными после встречи генпрокурора Англии и Уэльса Джеффри Кокса и министра по Brexit Стивена Баркли с переговорщиком по Brexit от ЕС Мишелем Барнье. Кокс отметил, что в ходе содержательных переговоров, он сделал ЕС "несколько разумных предложений" по Brexit, но, по данным газеты, Брюссель эти предложения отверг.

Ожидается, что второе голосование по Brexit в британской палате общин состоится 12 марта. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта этого года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле прошлого года стало известно о том, что Британия отменит безвизовый режим с ЕС после Брексит. Более того, Великобритания собирается заключить с Евросоюзом Соглашение об ассоциации наподобие того, что действует между Украиной и ЕС. Будет создан специальный орган, в состав которого войдут министры с обеих сторон. Они будут собираться два раза в год для определения направления будущих отношений.

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ИСТОЧНИК KP.RU