2019-03-07T13:12:47+03:00
Политика

Актеру и кандидату в президенты Украины Зеленскому грозят уголовные дела

По мнению шоумена, украинские депутаты хотят обвинить его "в отмывании денег"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Актеру и кандидату в президенты Украины Зеленскому грозят уголовные делаАктеру и кандидату в президенты Украины Зеленскому грозят уголовные делаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Шоумен Владимир Зеленский и кандидат в президенты Украины заявил, что против него готовят уголовные дела.

- Регистрируют уголовное дело против меня, против "Квартала", отмывание каких-то денег. Я думаю, в ближайшее время появится уголовное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека, - подчеркивает актер.

По словам Зеленского, «депутат из одной партии из трех букв» тоже, возможно, регистрирует уголовное дело лично против него как главы студии «Квартал 95». Имен тех, кто может готовить против него дело, шоумен не называет, пишет "Украинская правда".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 21 января этого года стало известно о том, что шоумен Владимир Зеленский стал кандидатом в президенты Украины от партии «Слуга народа». Ранее актер заявлял о намерение проводить свою предвыборную кампанию "в реальном времени".

Владимир Зеленский пообещал в случае победы на выборах посадить действующего президента Петра Порошенко. Телеведущий заявил, что накажет клептократов за "украденное у народа и армии".

Шоумен Зеленский призвал в свою команду людей без опыта в политике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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